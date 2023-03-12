Кавазашвили раскритиковал судейство матча «Спартак» - «Факел»

Ветеран советского футбола, бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили остался крайне недовольным судейскими решениями во вчерашнем матче «красно-белых» дома против «Факела». Напомним, что спартаковцам удалось победить благодаря дублю Квинси Промеса, матч в итоге завершился со счётом 3:2. Особое внимание экспертов привлёк назначенный в ворота «Спартака» спорный 11-метровый удар.

«Иногда я смотрю на судей, и мне кажется, что они встают утром не с той ноги. И это не значит, что они плохие люди или у них чей-то заказ. Мне просто кажется, что рефери не разбираются в футбольных правилах. Понять Безбородова в моменте с назначенным пенальти я просто не могу», - заявил Кавазашвили порталу Metaratings.

Так или иначе, «Спартак» вчера три своих очка заработал и приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ на расстояние в пять баллов.