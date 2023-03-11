«Оренбург» шестой раз в сезоне забил четыре и более гола за игру

«Оренбург» в текущем сезоне уже шесть раз забивал четыре и более гола за игру. Напомним, что вчерашним вечером оренбуржцы на выезде разгромили «Сочи» Курбана Бердыева – 4:0.

Ранее подопечные Марцела Лички в РПЛ громили тот же «Сочи», но дома – 4:1, с таким же счётом обыгрывали «Факел», а также громили «Краснодар» - 5:1. Помимо этого, в Кубке России оренбуржцы со счётом 4:2 обыгрывали как «Ростов», так и «Ахмат».

В следующем туре РПЛ «Оренбург» дома принимает столичный «Спартак». Игра запланирована на 18 марта.

Напомним, что выездная победа над сочинцами стала для южноуральского клуба лишь второй выездной в сезоне РПЛ.