Личка: «Мы показали свою скорость»

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак», забив два гола фавориту уже в первом тайме Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка очень доволен итогами игры, особенно он нахваливает скорость свих игроков. Впрочем, нашел он и слова похвалы для соперника, который не проигрывал перед этим десять матчей.

- Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было 8–9 человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».