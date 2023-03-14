Генич не считает Промеса лучшим бомбардиром в истории «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич выразил мнение, что нидерландский нападающий Квинси Промес не является лучшим легионером в истории «Спартака».

Напомним, что ранее футболист забил свой 101-й гол в футболке московской команды. По этому показателю Промес занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров клуба и первое среди иностранцев. Несмотря на хорошие показатели нидерландца, журналист призвал не разбрасываться словами «легенда» и «лучший».

«В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси — большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 27 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.