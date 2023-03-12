Бушманов: «Спартак» сейчас – самая яркая команда РПЛ»

Бывший спартаковский футболист Евгений Бушманов считает, что «Спартак» Гильермо Абаскаля на данный момент является самой яркой командой в России.

«Очередной яркий матч в исполнении «Спартака», это сейчас самая яркая команда нашего чемпионата. За два тура в матчах с участием «Спартака» было забито девять мячей. Болельщикам, наверняка, очень нравятся их матчи, это очень молодая команда», - цитирует Бушманова Metaratings.

Напомним, что вчера «красно-белые» одержали трудовую победу дома над «Факелом» в рамках РПЛ – 3:2. Победа позволила приблизиться к «Зениту» на расстояние в пять очков.