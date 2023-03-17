Быстров: Промес — лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, считает ли он нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

«Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что сейчас изменился уровень чемпионата, поэтому Промесу стало легче играть, но его заслуги никто не принижает, он в порядке.

В этом сезоне 31-летний нидерландец забил 21 мяч и отдал 9 голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.