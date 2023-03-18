Быстров – о Бальде: «Взяли игрока посидеть на скамейке для атмосферы»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и питерского «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что сенегальский форвард «красно-белых» Кейта Бальде не выходит на футбольное поле в официальных матчах.

«Взяли игрока и взяли. Может, посидеть на скамейке запасных для атмосферы. Может быть, в раздевалке поёт после побед. Такие люди тоже команде нужны», - цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бальде был дисквалифицирован на протяжении первой половины прошлого сезона и так и не смог должным образом проявить себя в играх за «Спартак». В официальных матчах в 2023 году сыграл на поле в форме «красно-белых» всего лишь 20 минут.

Ранее о ситуации с Бальде высказался российский тренер Евгений Бушманов.