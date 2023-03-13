В «Оренбурге» высказались о переговорах с Личкой по новому контракту

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переговорах с главным тренером команды Марцелом Личкой о продлении контракта. Отметим, что действующее соглашение чешского специалиста с российским клубом рассчитано до лета нынешнего года.

«Предварительно уже начали обсуждать продление контракта, сроки и условия. Процесс начался, в общем. У всех есть желание продолжить сотрудничество», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 19 туров текущего розыгрыша РПЛ команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.