Камоцци — о «Спартаке»: «Спад результатов — следствие старых проблем»

Футбольный менеджер Франко Камоцци прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Футбольное поле никогда не врет, такие матчи не оставляют вопросов. У «Спартака» нет кризиса, просто повторяется все та же история. Спад результатов — следствие старых проблем», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля провели уже шесть матчей, потерпев всего одно поражение. На данный момент «красно-белые» занимают вторую строчку в чемпионате России, имея в своем активе 40 набранных очков. Следующим соперником «Спартака» станет «Ахмат».