Кавазашвили: «Сборная России, не участвуя в турнирах, может зачахнуть»

Ветеран «Спартака» из Москвы Анзор Кавазашвили с позитивом отреагировал на возможное участие сборной России в турнире ЦАФА, о котором стало известно сегодня днём.

«Это, конечно, прекрасно! Иначе сборная просто зачахнет. По 40 человек будут собираться на сборах, друг с другом играя», - делится Кавазашвили с «Чемпионатом».

Экс-голкипер добавил, что сборной, в случае участия, не обязательно стоит ставить себе цель безоговорочной победы в турнире, так как сейчас главное не выбиться из колеи и играть футбольные матчи.

Напомним, что в 2022 году из-за политических причин россияне сыграли лишь три контрольных матча со сборными из стран Центральной Азии – это команды Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.