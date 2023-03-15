Ари: «Если бы Эмери дали больше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству каждый год»

Экс-нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о бывшем тренере «красно-белых» Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Виллу».

Напомним, испанский специалист тренировал «Спартак» в 2012 году, но покинул московский клуб, не проработав в России и одного сезона. После этого Эмери возглавил «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы.

«Думаю, если бы Эмери дали побольше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству в РПЛ каждый год. Унаи — хороший тренер, при нём всегда были интересные тренировки», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Также бразилец поделился воспоминаниями о Юрии Сёмине, с которым работал в «Локомотиве». Ари назвал российского тренера хорошим мотиватором, который умел создавать в раздевалке команды благоприятную атмосферу. Однако между Сёминым и Эмери нападающий выбрал испанца.