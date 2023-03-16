Ковтун признался, что ему нравится игра «Спартака» при Абаскале

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Спартак» Абаскаля импонирует. Есть нестандартные ходы в игре. Улучшается сыгранность. Команда интересно играет в атаку и показывает симпатичные взаимодействия», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас «Спартаку» необходимо регулярно набирать очки, ведь если результаты нестабильные, это влияет на игроков, а когда есть постоянное стремление к победе, то команда прогрессирует.

После 19 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. Отметим, что «красно-белые» не проигрывают в РПЛ на протяжении десяти последних матчей.