Мор ожидает результативной игры в матче «Оренбург» - «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«Я думаю, это будет очень интересная игра, по моему прогнозу, в матче будет забито больше 3,5 голов. Потому что «Оренбург» довольно ярко и хорошо выступает дома, проиграв только один раз. Ну а «Спартак» всегда играет агрессивно, много атакует», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что не считает «Спартак» явным фаворитом в матче против «Оренбурга».

Встреча между «красно-белыми» и подопечными Марцела Лички состоится завтра, 18 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 12:00 по мск.