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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор ожидает результативной игры в матче «Оренбург» - «Спартак»

17 Марта 2023 • 19:42 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.50 X 4.00 2 1.95
Через 15 ч. 43 мин.

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«Я думаю, это будет очень интересная игра, по моему прогнозу, в матче будет забито больше 3,5 голов. Потому что «Оренбург» довольно ярко и хорошо выступает дома, проиграв только один раз. Ну а «Спартак» всегда играет агрессивно, много атакует», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что не считает «Спартак» явным фаворитом в матче против «Оренбурга».

Встреча между «красно-белыми» и подопечными Марцела Лички состоится завтра, 18 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 12:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Эдуард Мор
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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