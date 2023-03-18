Оренбург - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Шикарно играющий дома «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РПЛ встретится со «Спартаком», который набрал хороший ход с первых поединков 2023 года и пытается навязать «Зениту» борьбу за лидерство. Наверняка игра получится весьма упорной, и три очка «красно-белым» никак не гарантированы, хотя эксперты склоняются именно к такому варианту развития событий.

Старт показа встречи - в 12:00 на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 3 BiH и Arena Sport 2 Premium Serbia.проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine