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Оренбург - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

18 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.65 X 4.00 2 1.90
Через 7 ч. 55 мин.

Шикарно играющий дома «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РПЛ встретится со «Спартаком», который набрал хороший ход с первых поединков 2023 года и пытается навязать «Зениту» борьбу за лидерство. Наверняка игра получится весьма упорной, и три очка «красно-белым» никак не гарантированы, хотя эксперты склоняются именно к такому варианту развития событий.

Старт показа встречи - в 12:00 на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 3 BiH и Arena Sport 2 Premium Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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