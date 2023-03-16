«Николсон нужен «Спартаку» — Мор

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о нападающем «красно-белых» Шамаре Николсоне.

«Спартаку» Николсон нужен. Даже в матче с «Факелом», в котором была ничья, он вышел (на 83-й минуте) усилить атаку, в том числе благодаря его выходу «Спартак» выиграл. На данный момент он приносит пользу команде и в будущем тоже принесет», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив две результативные передачи.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в РПЛ, набрав 40 очков.