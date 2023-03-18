«Оренбург» открыл счёт в матче со «Спартаком» после ошибки Зиньковского

20-й тур РПЛ стартовал в Оренбурге, где команда Марцела Лички играет против «Спартака». В середине первого тайма Антон Зиньковский допустил грубую ошибку, и соперник контратаковал. В итоге в штрафной Юрий Ковалёв получил мяч и протолкнул его мимо голкипера гостевой команды. Счет стал 1:0.

Отлично играющий дома «Оренбург» вырывается на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Если «Спартак» сегодня уступит, то подарит «Зениту» возможность оторваться уже на 11 очков по итогам тура.

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