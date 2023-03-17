Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Оренбургом» и «красно-белыми».

«Непонятно сейчас, как чувствует себя «Оренбург». С одной стороны, разгромил «Сочи» в гостях. Нанесли 7 ударов и забили 4 гола. С другой стороны, проиграли «Ахмату». Сказать, что «Оренбург» находится в очень хорошем состоянии, нельзя. Команда боевая, да. Поэтому «Спартаку» по-любому будет сложно», - сказал Деменко.

Напомним, что «Оренбург» и «Спартак» сыграют в субботу. Начало матча в 12:00.