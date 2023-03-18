Дуарте: «Были моменты, прибавили - но не повезло»

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». События прошедшей игры, которую Даниил Хлусевич назвал «худшей игрой «Спартака» в сезоне», прокомментировал другой защитник команды - Алексис Дуарте. Он считает, что его команде банально не повезло не использовать свои моменты.

- Мы прибавляли во втором тайме, появились моменты, но не повезло. К сожалению мы не забили, хотя выглядели лучше, и по ходу игры был виден прогресс, - цитирует слова Дуарте Sport24.

В следующем туре РПЛ москвичи сразятся с «Ахматом».