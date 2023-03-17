Орлов: Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Можно ли считать Квинси легендой «Спартака»? Нет, конечно. Легенда — это тот, кто отыграл там 10 лет. Только потом можно стать легендой. Нужно подождать. Нельзя делать скоропалительные выводы», — приводит слова Орлова Sport24.

При этом эксперт отметил, что Промес находится в отличной форме, он демонстрирует это в каждой игре, теперь остальные футболисты должны играть на его уровне.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и записал в свой актив девять результативных передач.