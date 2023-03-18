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«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

18 Марта 2023 • 11:33 Комментировать (4)
Оренбург
2:0
Спартак Москва
1 1.30 X 5.50 2 10.00
2-й тайм

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург2:0Спартак Москва
(1:0) Ковалёв Юрий17' 
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич23' 
Сысуев НиколайЭктов АлександрПерес МатиасСиваков Михаил  39'Стаматов МатеоБашич ИванКапленко КириллВера Лукас ГабриэльКовалёв ЮрийВоробьёв Дмитрий Дмитриевич  4'Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Хотулёв ДанилаГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейОбухов ВладимирМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирАкоста ДиегоОганесян СтепанКапустянский Данил
Селихов АлександрТавареш ТомашМаслов ПавелДжикия ГеоргийДенисов Даниил 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Пруцев Данил 46' (Мартинс Кристофер ( 46') Литвинов Руслан  55'Зобнин РоманЗиньковский Антон  36'Соболев Александр Сергеевич  45'Промес Квинси
Запасные: Бальде Диао КейтаКлассен ЛеонМозес ВикторНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДуарте АлексисИгнатов МихаилЧернов Никита
18 марта. Стадион "Газовик".
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Евро-Футбол.Ру,
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (4)
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ингерман
18 Марта 2023 в 13:11
ай походу с судейкай в перирыве правели "правельную" биседу.. ща пахлядим кхе-кхе.. )))
andi
18 Марта 2023 в 12:53
Че то ''свиноферма'' тухнет.
ингерман
18 Марта 2023 в 12:23
ай 1-0!.. щас судейка вспомнец про сваи обязаности а то савсем нюх патирял.... ждем-с.. кхе-кхе.. )))
ингерман
18 Марта 2023 в 11:43
ай упыред оренбурхская.. дави тыварей "засуженых".. А-ха-ха-ха! )))
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