«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Ковалёв Юрий17'
|(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич23'
Сысуев Николай•Эктов Александр•Перес Матиас•Сиваков Михаил• 39'Стаматов Матео•Башич Иван•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Ковалёв Юрий•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич• 4'Мансилья Брайан Эсекиэль
Селихов Александр•Тавареш Томаш•Маслов Павел•Джикия Георгий•Денисов Даниил46' (Хлусевич Даниил (46') •Пруцев Данил46' (Мартинс Кристофер (46') •Литвинов Руслан• 55'Зобнин Роман•Зиньковский Антон• 36'Соболев Александр Сергеевич• 45'Промес Квинси
18 марта. Стадион "Газовик".
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