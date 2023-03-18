Селюк: «Для «Спартака» матч с «Оренбургом» получится непростым»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Агент считает, что в предстоящей игре «красно-белым» легко не будет, так как на своём поле «Оренбург» выступает успешно.

«В Оренбурге синтетический газон, хозяева на нём играют очень удачно. Мой прогноз: будет забито больше двух мячей», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 18 марта. Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Оренбург», в свою очередь, располагается на восьмой строчке с 28 баллами в своём активе.