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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Оренбург» — это весёлая команда»

17 Марта 2023 • 21:15 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.50 X 4.00 2 1.95
Через 14 ч. 9 мин.

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре «Оренбурга» под руководством Марцела Лички.

«Личка очень достойно смотрится, команда может пропустить 3-4 мяча, не расстраивается и приезжает играть в футбол. За работой таких специалистов всегда приятно смотреть. Это веселая команда», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Эксперт вспомнил, что в матче с «Зенитом» (0:8) подопечные Лички не боялись постоянно атаковать. Быстров признался, что в той встрече ему больше понравилась игра «Оренбурга», а не «сине-бело-голубых».

После 19 туров «Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Оренбург Марцел Личка
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