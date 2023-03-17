Быстров: «Оренбург» — это весёлая команда»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре «Оренбурга» под руководством Марцела Лички.

«Личка очень достойно смотрится, команда может пропустить 3-4 мяча, не расстраивается и приезжает играть в футбол. За работой таких специалистов всегда приятно смотреть. Это веселая команда», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Эксперт вспомнил, что в матче с «Зенитом» (0:8) подопечные Лички не боялись постоянно атаковать. Быстров признался, что в той встрече ему больше понравилась игра «Оренбурга», а не «сине-бело-голубых».

После 19 туров «Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.