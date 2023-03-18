​Игнатьев: «Оренбург» проявил больше настроя на игру»

Двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». Известный российский специалист Борис Игнатьев похвалил подопечных Марцела Лички. Он считает, что они переиграли грозного соперника именно благодаря своей мотивации. Также Игнатьев считает, что интрига в российском чемпионате, увы, закончилась.

- «Оренбург» сегодня был в большом порядке: заряжен, настроен, умело выстроил игру тактически. Быстро выходили в атаку, хорошо оборонялись. В таком состоянии, в каком был сегодня «Спартак», догнать петербуржцев у них мало шансов, - цитирует слова Игнатьева «Рейтинг Букмекеров».

В следующем туре «Оренбург» сыграет в Самаре.