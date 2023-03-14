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Нигматуллин: «Промес набедокурил в своей стране, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства»

14 Марта 2023 • 17:10 Комментировать (3)
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу российский паспорт интересен только из-за проблем на родине.

- Плевать на законы – это же, наверное, неправильно? Все должно быть в рамках законодательства. Если у человека уголовное преследование в другой стране, то, конечно, это может быть причиной ограничений в выдаче паспорта. Понятно, что у Квинси сложная ситуация в стране, он там набедокурил, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства. Такие истории часто встречаются. Но искусственной выдачи паспортов ради спасения от правосудия точно быть не должно.

Напомним, что Квинси Промес в Нидерландах обвиняется в покушении на убийство.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Квинси Промес
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Комментарии (3)
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One Live
14 Марта 2023 в 17:45
Еще не все высказались по поводу Промеса?
KLINSMANN
14 Марта 2023 в 18:04
Я ещё не успел! Так вот...! :)
ингерман
14 Марта 2023 в 17:26
ай даже если он палучиц граждансво он останеца невыезным.. а так ево просто как гражданину не выдадуц по запросу.. кхе-кхе.. )))
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