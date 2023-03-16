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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Кармиотисса» может усилиться игроками из России

16 Марта 2023 • 11:51 Комментировать
Оренбург
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Спартак Москва
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18.03 12:00

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о трансферных целях главного тренера команды Александра Кержакова.

«Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России», — приводит слова Антониу Sport24.

Также технический директор назвал российского специалиста большим профессионалом, который заботится о результатах команды и всегда концентрируется на ближайших встречах.

Напомним, 40-летний Кержаков возглавил кипрский клуб в феврале текущего года. Ранее тренер возглавлял «Пари НН».

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса Антонис Антониу
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