​Абаскаль не считает матч с «Оренбургом» своим худшим в «Спартаке»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Оренбурга» (0:2) ответил на вопрос, считает ли он этот матч своим худшим в московском клубе.

«Не могу назвать этот матч худшим. Мы создавали моменты, вели игру. Я оцениваю не только результат, но и содержание игры. Мы сами виноваты в поражении. В первом тайме позволили «Оренбургу» реализовать быстрые атаки. Во втором тайме мы хотели исправить ситуацию, но не получилось», - сказал Абаскаль журналистам.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля на восемь очков отстаёт от «Зенита».