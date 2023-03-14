Вера является одним из лучших футболистов в РПЛ, считает Обухов

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о возможном получении российского паспорта полузащитником команды Лукасом Верой.

«Положительно к этому отношусь. Если он имеет такое желание, почему нет? Здесь можно только порадоваться за него. Он очень классный игрок. Это один из лучших футболистов в Премьер-лиге», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

По мнению футболиста, 25-летний аргентинец мог бы усилить состав сборной России, если бы получил российское гражданство.

В текущем сезоне Вера отметился одним забитым мячом и записал в свой актив пять результативных передач в 20 матчах за «Оренбург».