​Абаскаль высказался после поражения «Спартака»

В субботу «Спартак» потерпел поражение в гостевом матче Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). Команда Гильермо Абаскаля проиграла матч чемпионата впервые с 11 сентября. Испанский тренер дал комментарий после неудачного результата своей команды.

«Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак. Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки. У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Что касается травмы Георгия Джикии, которого пришлось менять ближе к заключительному отрезку матча, то Гильермо Абаскаль сказал, что на данный момент у него нет информации по состоянию защитника.

«Спартак» остаётся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» «красно-белые» отстают на восемь очков. В воскресенье отрыв может вырасти, если команда Сергея Семака наберёт очки в гостевом поединке Премьер-лиги против ЦСКА.

Следующий матч «Спартак» проведёт 2 апреля. Соперником команды Гильермо Абаскаля будет «Ахмат».