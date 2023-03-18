Червиченко: «Кейта? Пусть рот закроет и работает»

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Спартак» пропустил два безответных мяча от «Оренбурга», причем еще в первом тайме, и благополучно проиграл сопернику. Бывшему президенту московского клуба Андрею Червиченко очень не понравилась игра Кейта Бальде, он жестко раскритиковал футболиста «Спартака».

- Он должен закрыть рот и работать, а не рассуждать на эту тему, а уж тем более спорить с тренером, - цитирует слова Андрея Червиченко RT.

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский клуб сразится с грозненским «Ахматом».