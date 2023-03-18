​«Оренбург» - второй после «Зенита» самый успешный домашний клуб

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак», забив тому два безответных мяча уже в первом тайме. Это был очередной успех «Оренбурга» в домашних матчах, который в текущем сезоне российской Премьер-лиги набрал в домашних стенах уже двадцать пять очков из тридцати возможных. Больше только у лидера турнирной таблицы чемпионата, питерского «Зенита» - 27.

В следующем туре «Оренбургу», однако, предстоит сыграть на выезде - против самарских «Крыльев Советов». Это случится в последний день марта.