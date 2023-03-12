«Я тоже забью 100 голов за «Спартак», это дело времени» — Соболев

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о сотом голе нападающего команды Квинси Промеса.

«Квинси забил 100 голов? Я тоже забью. Думаю, это дело времени. Через сколько лет? Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду», — передает слова Соболева «РБ Спорт». Футболист добавил, что у него сейчас одна цель — победа в каждой игре.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь голевых пасов. На данный момент игрок возглавляет рейтинг лучших ассистов РПЛ (семь в чемпионате), опережая Промеса на один пункт.