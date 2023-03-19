Булыкин — о поражении «Спартака»: «Этот результат стал для меня очень неожиданным»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Этот результат стал для меня очень неожиданным. Для «Спартака» это поражение, скорее всего, означает окончание гонки за чемпионский титул», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков после 20 матчей. Однако сегодня, 19 марта, «Ростов» может опередить «Спартак», если обыграет «Химки». На данный момент команда Валерия Карпина отстает от столичного клуба на два пункта.