Промес: «Очень скучаю по полным трибунам»

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес заявил после победы над «Факелом» в рамках РПЛ (3:2), что ему не хватает заполненных трибун «Открытие Банк Арены».

«Очень скучаю по полным трибунам, многие игроки «Спартака» даже не знают, что из себя представляет аншлаг на нашем стадионе. Я надеюсь, что очень скоро фанаты вернутся на трибуны, ведь нас очень тяжело победить, когда на стадионе аншлаг», - цитирует Промеса журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, что с наступившей весны игры РПЛ нельзя посещать без персонифицированной карточки болельщика, которая именуется иначе как Fan ID.