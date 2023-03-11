Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес: «Очень скучаю по полным трибунам»

11 Марта 2023 • 20:56 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес заявил после победы над «Факелом» в рамках РПЛ (3:2), что ему не хватает заполненных трибун «Открытие Банк Арены».

«Очень скучаю по полным трибунам, многие игроки «Спартака» даже не знают, что из себя представляет аншлаг на нашем стадионе. Я надеюсь, что очень скоро фанаты вернутся на трибуны, ведь нас очень тяжело победить, когда на стадионе аншлаг», - цитирует Промеса журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, что с наступившей весны игры РПЛ нельзя посещать без персонифицированной карточки болельщика, которая именуется иначе как Fan ID.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Открытие Банк Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
0
1
3.45 3.50 2.15
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
3
2
1.41 5.00 7.60
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.12 3.70 3.35
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
3
1
2.75 3.60 2.48
Видео
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
21:09 · Россия. Премьер-лига
Галактионов – об игре с «Ахматом»: «Тяжелейшие три очка с хорошей командой»
21:06 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России – 12 марта 2023
20:56 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Очень скучаю по полным трибунам»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Заварзин – о легионерах: «Это наёмники, которые приезжают играть за деньги»
20:51 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 12 марта 2023
20:46 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Факела»: «Сегодня сражались, претензий к игрокам и судейству нет»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Ульянов: «В Грозном можно выиграть только так»
20:40 · Россия. Премьер-лига
«Не могу сказать, что уровень РПЛ упал» — Промес
20:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Химки»: прогноз на матч чемпионата России – 12 марта 2023
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уже ведёт в матче с «Динамо»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о «Спартаке»: «Игра в обороне оставляет желать лучшего»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Кади забил свой второй гол в матче - «Динамо» впервые в сезоне пропустило из-за пределов штрафной
20:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Выиграли — самое главное, идём дальше»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Промес пропустил всю предсезонку, а играет, как ни в чём не бывало»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Смородская – о «Локомотиве»: «Команда старается, молодцы»
Все новости
Рекомендуем