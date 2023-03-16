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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов прокомментировал возможный уход Абаскаля из «Спартака»

16 Марта 2023 • 18:09 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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18.03 12:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Вполне вероятно, что он подписал новый контракт, не зная, что им интересуются. Тедеско же уехал тренировать из «Спартака» тренировать в Европу — почему Абаскаль не может? Может быть, ему там предложат улучшенный контракт», — заявил Гаврилов в интервью «Чемпионату». Эксперт отметил, что не будет переживать из-за возможного ухода испанца, поскольку уже не в первый раз состав «красно-белых» покидает качественный специалист.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе пяти клубов итальянской Серии А к персоне главного тренера «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Гильермо Абаскаль
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