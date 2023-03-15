Хаджи: «Спартак» играет в красивый футбол, будет жалко, если Абаскаль уйдёт»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол. Будет жалко, если Абаскаль уйдет, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

Эксперт отметил, что болельщики уже полюбили Абаскаля, клуб обязательно должен привезти ему тех футболистов, которых он просит. Не хочется, чтобы такой тренер уходил, добавил Хаджи.

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. После 19 туров «красно-белые» идут на второй строчке в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.