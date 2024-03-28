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Хорошие новости для «Барселоны» - Педри тренируется на поле

28 Марта 2024 • 20:35 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
1 1.27 X 6.10 2 10.00
30.03 23:00

Полузащитник Педри в очередной раз угодил в лазарет «Барселоны» в начале марта. В четверг 21-летний полузащитник выполнял упражнения на футбольном поле, что является хорошей новостью для клуба и его фанатов.

Как сообщает испанский Sport, Педри имеет шансы полностью восстановиться уже к первому матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ». Полузащитник вряд ли может рассчитывать на попадание в основной состав, но он может быть в обойме.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в среду, 10 апреля.

В сезоне 2023/2024 Педри провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри

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