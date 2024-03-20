Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал о своём отношении к главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике. Ранее испанского специалиста связывали с возвращением на пост наставника «сине-гранатовых».

«Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером и примером для подражания. Луис способен руководить сложными группами игроков, и это подтверждает его уровень», – цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «ПСЖ» Энрике в апреле сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Луис возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по 2017 год и выигрывал с командой самый престижный еврокубок.