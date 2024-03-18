Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико»

18 Марта 2024 • 12:52 Комментировать (1)
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступление левого защитника Эктора Форта в матче с мадридским «Атлетико». 17-летний испанец провёл на поле 82 минуты и помог «сине-гранатовым» одержать разгромную победу 3:0.

«Форт отлично сыграл против «Атлетико». Он выступал не на своей позиции, но справился хорошо. Эктор не усложняет себе задачу и старается принимать простые решения. При этом он показывает характер и смелость. Самое главное – это то, что у него есть желание добиться успеха», – сказал Хави на пресс-конференции.

В четырёх матчах этого розыгрыша Ла Лиги Форт отметился одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эктор Форт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Марта
13:00
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:40
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
11:58
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
17 Марта
22:55
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
20:55
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
12 Марта
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pol-black
18 Марта 2024 в 13:06
да, неплохо отыграл, хоть и не нагружали его сильно.
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
14:08 · Англия. Премьер-лига
Известна позиция игроков «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду
13:58 · Испания. Ла Лига
Раскрыта амбициозная цель Вальверде в «Реале» 1
13:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52 · Испания. Ла Лига
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46 · Испания. Ла Лига
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге
12:40 · Испания. Ла Лига
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
12:17 · Испания. Ла Лига
Три испанских клуба хотят подписать Кейлора Наваса
11:58 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
11:30 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто подвёл итоги матча «Атлетико» - «Барселона»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб провёл переговоры по нападающему «Манчестер Юнайтед»
11:12 · Испания. Ла Лига
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
09:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в Мадриде 1
Все новости
Рекомендуем