Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступление левого защитника Эктора Форта в матче с мадридским «Атлетико». 17-летний испанец провёл на поле 82 минуты и помог «сине-гранатовым» одержать разгромную победу 3:0.

«Форт отлично сыграл против «Атлетико». Он выступал не на своей позиции, но справился хорошо. Эктор не усложняет себе задачу и старается принимать простые решения. При этом он показывает характер и смелость. Самое главное – это то, что у него есть желание добиться успеха», – сказал Хави на пресс-конференции.

В четырёх матчах этого розыгрыша Ла Лиги Форт отметился одной результативной передачей.