Канселу назвал двух самых трудных оппонентов среди атакующих игроков

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал о своих самых неуступчивых соперниках на поле.

29-летний футболист проводит текущий сезон в «Барселоне» на правах аренды из «Манчестер Сити», которому принадлежит с 2019 года. Ранее португалец успел поиграть за «Баварию», «Ювентус», «Валенсию», «Интер» и «Бенфику».

«Мой самый трудный оппонент? Неймар. Среди игроков Премьер-лиги? Салах», – цитирует Managing Barca Канселу.

В активе латераля, способного сыграть на обоих флангах обороны, четыре забитых мяча и четыре результативных паса в 32 поединках за «Барселону» в нынешней кампании.