«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»

Французский «ПСЖ» проявил интерес к звезде из каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане хотят переманить к себе 16-летнего вингера Ламина Ямаля.

В то же время источник сообщает, что «ПСЖ» пока не делал никаких предложений по трансферу испанца. Более того, «Барселона» не намерена продавать своего воспитанника и видит в нём ключевого игрока в будущем. Каталонцы хотят подписать с футболистом новый контракт.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Ямаль отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб отказался продавать Ламина за 200 миллионов евро.