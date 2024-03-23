Президент «Барселоны»: «Мы не держим игроков, которые хотят уйти»

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в клубе не станут удерживать игроков против их желания.

«Если игроки не хотят оставаться в «Барселоне», потому что недовольны своим игровым временем, то двери всегда открыты. То же самое касается и тех, кто заинтересован в уходе из-за выгодных предложений, которые мы не сможем себе позволить», – цитирует Barca Universal Лапорту.

Одним из тех, кто может покинуть ряды «Барселоны» уже грядущим летом, считается центральный защитник Рональд Араухо, однако президент каталонского клуба уверен в продолжении сотрудничества с уругвайцем, несмотря на интерес «Баварии».