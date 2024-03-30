«Барселона» опубликовала стартовый состав на матч против «Лас-Пальмаса»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» поделилась информацией о том, какие игроки с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген (вр), Канселу, Мартинес, Левандовски, Рафинья Диас, Фермин Лопес, Роберто, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси.

Матч 30-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится сегодня, 30 марта. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.