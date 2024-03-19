Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями от выступлений за первую команду.

17-летний футболист по ходу второй половины текущего сезона закрепился в основе «сине-гранатовых». За свою игру в недавних матчах юный центрбек удостоился первого в карьере вызова в национальную сборную Испании.

«Если ты игрок «Барселоны», на тебя всегда оказывается дополнительное давление, ведь ответственность в этом клубе невероятно велика. Нам действительно приходится справляться с постоянным давлением, но, думаю, это делает нас только лучше», – рассказал в интервью Mundo Deportivo Кубарси.