Хави: «Я доволен, но «Барселона» должна забивать больше»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил выступление команды в матче против «Лас-Пальмаса» (1:0).

Гости остались вдесятером уже на 24-й минуте встречи. Автором единственного гола стал Рафинья, поразивший ворота на 59-й минуте.

«Я доволен и удовлетворён победой, но мы должны забивать больше голов. Если бы сегодня мы были чуть более эффективны, то победили бы легко.

Ещё один «сухой» матч? С самого начала сезона я говорю, что все наши проблемы в обороне вызваны нашими собственными ошибками. Думаю, сейчас ситуация улучшилась.

Мы хорошо защищаемся. Даже до удаления нам часто удавалось возвращать мяч. Оборона – ключ к нашим успехам», – цитирует Barca Universal Хави.