Лапорта рассказал о ситуации с контрактом де Йонга

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом Френки де Йонга. Напомним, нидерландец зарабатывает более 30 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком команды. «Сине-гранатовые» хотят, чтобы нидерландец подписал новое соглашение с понижением зарплаты.

«Продление Френки? У нас ещё есть время. Мы в восторге от игры де Йонга. Я не волнуюсь ни за кого из наших футболистов. Если кто-то захочет уйти, мы не можем пойти против воли игрока, но я думаю, что все хотят остаться. Мы тоже не хотим, чтобы кто-то уходил, так как довольны своим составом», – цитирует Лапорту Barca Universal.