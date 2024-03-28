Назван главный претендент на Жоржиньо

Итальянский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может покинуть клуб в конце текущего сезона.

Как стало известно Globe Esporte, пристальный интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Барселона». По данным источника, «сине-гранатовые» являются главными претендентами на бесплатное подписание Жоржиньо, ведь летом у него истекает контракт с «Арсеналом». При этом источник отметил, что приоритет самого игрока — «Арсенал».

В сезоне-2023/24 Жоржиньо появился на поле в 28 играх с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором одного ассиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоржиньо в 15 миллионов евро.