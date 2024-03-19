Фермин Лопес: «Нам будет не хватать Хави»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес дал понять, что будет скучать по главному тренеру Хави Эрнандесу, который покинет команду в конце сезона.

«Нам будет не хватать Хави. Он дал мне практически всё в этом клубе. Когда я вернулся из аренды, именно он стал человеком, который больше всего мне доверял. Хави всегда вселял в меня уверенность и дал возможность заиграть в первой команде. Конечно, мы будем скучать по нему», – признался Фермин в беседе с изданием Sport.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Лопес провёл 22 матча, где отметился 3 забитыми голами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.