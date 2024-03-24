Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь заявил, что Хави Эрнандес ещё может пересмотреть своё решение об уходе.

В конце января главный тренер «сине-гранатовых» объявил, что покинет должность по окончании сезона. Позднее специалист признавался, что не передумает, даже если приведёт команду к триумфу в Лиге чемпионов. Несмотря на это, глава каталонского гранда по-прежнему верит, что наставника удастся сохранить.

«Думаю, Хави пересмотрит своё решение, если мы выиграем трофеи. Мы поговорим в конце сезона. Иногда решения меняются», – передаёт Managing Barca комментарии Лапорты.

«Барселона» занимает вторую строчку в Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на восемь очков. В Лиге чемпионов команда Хави сыграет против «ПСЖ» на стадии 1/4 финала.