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Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»

24 Марта 2024 • 00:33 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь заявил, что Хави Эрнандес ещё может пересмотреть своё решение об уходе.

В конце января главный тренер «сине-гранатовых» объявил, что покинет должность по окончании сезона. Позднее специалист признавался, что не передумает, даже если приведёт команду к триумфу в Лиге чемпионов. Несмотря на это, глава каталонского гранда по-прежнему верит, что наставника удастся сохранить.

«Думаю, Хави пересмотрит своё решение, если мы выиграем трофеи. Мы поговорим в конце сезона. Иногда решения меняются», – передаёт Managing Barca комментарии Лапорты.

«Барселона» занимает вторую строчку в Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на восемь очков. В Лиге чемпионов команда Хави сыграет против «ПСЖ» на стадии 1/4 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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