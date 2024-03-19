Кубарси: «Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о возможном дебюте за сборную Испании. Если 17-летний футболист выйдет на поле в ближайших матчах, он станет самым молодым дебютантом в истории «красной фурии» и обойдёт бывшего защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью. Если мне удастся достичь того же, что и Серхио, я буду очень счастлив. Он является моим кумиром», – цитирует Кубарси Madrid Zone.

Напомним, Пау недавно стал основным центральным защитником «Барселоны». Испанец получил награду лучшему игроку матча в ответном поединке ⅛ финала Лиги чемпионов с «Наполи».