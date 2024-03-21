Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своим мнением о сравнениях с Лионелем Месси.

16-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе «сине-гранатовых» в текущем сезоне. Испанца регулярно сравнивают с аргентинской легендой клуба из-за сходств в манере игры наличия редкого таланта.

«Сравнения с Месси в СМИ? Я оставляю это право журналистам. Такого игрока, как Лео, никогда не будет», – приводит Barca Universal слова Ямаля, отметившегося шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами в 39 матчах за каталонский гранд в нынешнем сезоне.

Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Сейчас звёздный форвард выступает за «Интер Майами».